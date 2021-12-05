السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح سبوتنيك V الروسي

الوكيل الإخباري-أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الأحد أن السعودية قررت السماح للمطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي بدخول البلاد اعتبارا من 1 يناير عام 2022.

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وقال الصندوق في بيان له إن السعودية تصبح بهذه الخطوة من بين الـ 102 دولة التي يمكن للملقحين بـ"سبوتنيك V" زيارتها، مضيفا أن القرار سبقه عمل نشط للصندوق مع وزارتي الصحة والاستثمار في المملكة السعودية .



وأشار البيان إلى أن القرار السعودي سيتيح للمؤمنين أداء فريضة الحج والعمرة.

وأوضح أنه عند دخول الأراضي السعودية، سيتعين على المطعمين بـ"سبوتنيك V" الخضوع للحجر الصحي لمدة 48 ساعة وإجراء اختبار PCR.



وشدد البيان على أن القرار الإيجابي من الجهات المنظمة في السعودية سيلعب دورا مهما في زيادة الحركة السياحية وتطوير العلاقات التجارية بين روسيا والمملكة السعودية، بما في ذلك في إطار عمل المجلس الاقتصادي الروسي السعودي.

روسيا اليوم