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الأحد، 17-04-2022 12:16 م

السعودية تسمح للمرأة بالعمرة دون محرم أو عصبة نساء

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الوكيل الإخباري-أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، المهندس هشام بن سعيد،  أنه يحق للمرأة إصدار تأشيرة عمرة دون وجود "محرم"، أو عصبة النساء وفق ما نقلت صحيفة سبق.

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وأشار متحدث وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أنه كان "المحرم" في السابق شرطًا لإصدار تأشيرة العمرة للنساء من الفئات العمرية الأقل من ٤٥ عامًا، والآن يُسمح لها بإصدار التأشيرة، وعدم إلزامها بالمحرم أو عصبة النساء.


وقال في معرض تصريحه إلى "سبق": الآن لا توجد قيود لإصدار التأشيرة؛ إذ لا يُشترط وجود محرم أو عصبة النساء.

سبق

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