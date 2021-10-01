الجمعة 01-10-2021
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الجمعة، 01-10-2021 01:34 م

السعودية تشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ تفشي كورونا

مكة


الوكيل الإخباري - كشفت السلطات السعودية، أمس الخميس، عن حدث هو الأول من نوعه منذ تفشي جائحة كورونا في المملكة السعودية.

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وأجرت قناة إخبارية سعودية، مساء أمس الخميس، مداخلة مع هاني حيدر، المتحدث باسم هيئة شؤون الحرمين، أكد خلالها أنه يتم تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في المسجد الحرام.


وأوضح حيدر أنه سيتم تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في المسجد الحرام، بداية من اليوم الجمعة، وذلك لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا لأداء الصلوات الخمس.


وأفاد هاني حيدر بأنه سيتم استقبال المصلين، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، مع التعقيم والتطهير وتوزيع مياه زمزم للمصلين، أيضا.
سبق أن نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الخميس، أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل، بشكل يومي.

 

سبوتنيك عربي




 




 

 


 

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