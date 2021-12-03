السعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت الجمعية الفلكية في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أن سماء المملكة تشهد ظاهرة فلكية، مساء اليوم.

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ونشرت الجمعية الفلكية في جدة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن المملكة ستشهد، مساء اليوم، ذروة لمعان كوكب الزهرة للعام الحالي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأكدت الجمعية أن كوكب الزهرة سيظهر وكأنه نقطة ضوئية شديدة السطوع، بعد بداية الليل، وذلك باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، لعدة ساعات، حيث سيكون الكوكب، على غير المعتاد، أكثر إشراقا بنحو مرتين ونصف المرة، حيث يبدو كمنارة لافتة للنظر بشكل استثنائي في سماء السعودية والوطن العربي معا.



وذكرت الجمعية الفلكية في جدة أن كوكب الزهرة من ألمع الكواكب في النظام الشمسي، إلا أنه سيلمع أكثر من المعتاد مع أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.



ويتزامن الكوكب وقرصه مضاء بنحو 25 % فقط، بنور الشمس، وذلك عند رؤيته من خلال التليسكوب، لأنه سيكون قريبا من الأرض في مداره حول الشمس.

سبوتنيك عربي



