السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الحج والعمرة

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه تم إلغاء «تأشيرة عمرة مضيف»، مشددة على أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.





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وفي وقت سابق، كانت «الحج والعمرة» قد أكدت أن «تأشيرة عمرة مضيف» تخضع لوضع المعايير والاشتراطات المنظمة لها، ولم يتم العمل بها ولا يوجد وقت محدد لتفعيلها، وفي حال تفعيلها سيتم الإعلان عنها في مختلف منصات وزارة الحج والعمرة في حينه.





وفي السياق ذاته، أكدت منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية أنه لا يمكن إصدار «تأشيرة عمرة مضيف» من خلال المنصة، داعية إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة في هذا الخصوص.



عكاظ