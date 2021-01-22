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الجمعة، 22-01-2021 06:32 م

السعودية تضع شروطا جديدة للراغبين بأداء العمرة

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الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية شروطا للراغبين باداة مناسك العمرة من خارج السعودية ووضعت شروطا للمعتمرين القادمين اليها من الاردن حيث ان هناك حدودا برية بين البلدين .

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ومن اول الشروط وفق الناطق الاعلامي لشركات الحج والعمرة هو منع الدخول برا من الاردن للسعودية بتاشيرة العمرة . 

 

كما ان هناك عددا من الشروط منها : 

 

- العمر المسموح به من 18 - 50 سنة فقط .

 

- فحص كورونا قبل القدوم وعند الوصول على نفقة المعتمر. 

 

- حجز المعتمر 3 ايام داخل مقر اقامته عند وصوله .

 

- منع المزارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة . 

 

- لا يحق للمعتمر اداء العمرة الا مرة واحدة . 


 




 

 


 

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