السعودية تضع شروطا جديدة للراغبين بأداء العمرة

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية شروطا للراغبين باداة مناسك العمرة من خارج السعودية ووضعت شروطا للمعتمرين القادمين اليها من الاردن حيث ان هناك حدودا برية بين البلدين .

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ومن اول الشروط وفق الناطق الاعلامي لشركات الحج والعمرة هو منع الدخول برا من الاردن للسعودية بتاشيرة العمرة .

كما ان هناك عددا من الشروط منها :

- العمر المسموح به من 18 - 50 سنة فقط .

- فحص كورونا قبل القدوم وعند الوصول على نفقة المعتمر.

- حجز المعتمر 3 ايام داخل مقر اقامته عند وصوله .

- منع المزارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة .

- لا يحق للمعتمر اداء العمرة الا مرة واحدة .



