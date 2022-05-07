السعودية تضع شروطاً صحية جديدة للمعتمرين والحجاج - تفاصيل

الوكيل الإخباري - وضعت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية 8 اشتراطات وإرشادات صحية تتعلق بالقادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج أو العمرة أو العمل الموسمي لموسم 1443 هـ 2022 م.



ولخصت الوزراة الاشتراطات بالتحصينات الالزامية، والموصى بها، والإجراءات الوقائية عند منافذ الدخول إلى السعودية، وعدد من الارشادات الصحية.



وقالت إن التحصينات الالزامية تستوجب على القادمين تلقي جرعات لقاح كورونا وأن لا يتجاوز العمر 65 عاما، وتلقي اللقاح المضاد للحمى الشوكية الرباعي لجميع الفئات العمرية، ولقاح شلل الأطفال، والحمى الصفراء وحمى الضنك وفيرس زيكا.



وتالياً الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالقادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل:

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