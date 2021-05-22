السعودية تضع شروط اداء مناسك الحج

الوكيل الاخباري -

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كشف عضو مجلس إدارة غرف شركات السياحة في مصر، علي المانسترلي، عن الشروط التي وضعتها السعودية للموافقة على أداء مناسك الحج لعام 2021.وأوضح خلال تصريح إعلامي أنه “لن يسمح لمن هم دون 18 عاماً، أو أكثر من 60 عاماً لأداء الحج هذا العام، ولابد من حصول الحاج على جرعتين من لقاح كورونا قبل دخول المملكة بمدة أسبوع”، لافتاً إلى أن “السعودية أجازت لقاح (سينوفارم) الصيني المصرح به في مصر إلى جانب لقاح (أسترازينيكا) البريطاني”.وقال: “يشترط لأداء مناسك الحج أن يكون الحاج قد أجرى تحليل “PCR” قبل دخول المملكة، بمدة 72 ساعة”، مؤكداً أنه “بعد تحقيق الشروط المبينة سيخضع الحاج إلى العزل الصحي لمدة 3 أيام في السعودية، ويتم إجراء مسحة أخرى يبدأ بعدها الحاج بأداء المناسك”.