السعودية تضيف خدمة إصدار تصاريح العمرة إلكترونيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، إضافة خدمة جديدة تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، إصدار تصاريح العمرة وزيارة البيت الحرام والمسجد النبوي.

اضافة اعلان

وأشارت إلى أن الخدمة تكون فعالة على تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” بعد التسجيل في منصة “قدوم”، والوصول إلى المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.



وحثت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).

بترا