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الأحد، 24-07-2022 07:15 ص

السعودية.. تطالب يوتيوب بإزالة الإعلانات المخالفة

السعودية


الوكيل الإخباري - طلبت السلطات السعودية من منصة يوتيوب "YouTube" إزالة إعلانات مخالفة، والالتزام بالأنظمة، وأكدت أنه في حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأنظمة.

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وقالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في بيان مشترك مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه "تأكيدًا على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناء على المتابعة، فإنه قد لوحظ قيام منصة (يوتيوب "YouTube" (التابعة لشركة قوقل Google) ) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة، تضمَّن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفًا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب "YouTube"."


وأضافت أنه "بناء عليه، فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب "YouTube" التابعة لشركة قوقل Google إزالة تلك الإعلانات، والالتزام بالأنظمة. كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لنظامَي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع."

 

البيان


 




 

 


 

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