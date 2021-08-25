السعودية تطلق جسرا جويا نحو الجزائر

الوكيل الاخباري- إنفاذا لتوجيهات الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرا جويا للجزائر يحمل مساعدات إنسانية، للمساهمة بتخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق.



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وغادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، طائرة تمثل أولى طلائع الجسر الجوي وعلى متنها مواد غذائية وإيوائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، متجهة إلى الجزائر العاصمة.



وأفادت وكالة "واس" بأن "ذلك يأتي تأكيدا للدور الإنساني الذي تتطلع له المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين".



المصدر: روسيا اليوم