الثلاثاء 27-09-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الطفيلة

تجار: انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع المحطة منذ 17 يوماً

التربية توضح حول صورة لصف مدرسي انتشرت على مواقع التواصل

حظر النَّشر في قضية يُذكر فيها مديرية الأمن العام ومديرها السَّابق

الأردن يرصد إرتطام مركبة فضائية بكويكب

عملات وأوراق نقدية وطوابع جديدة لملك بريطانيا الجديد

الأردن يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدرسة في روسيا

ولي العهد: أختي الغالية إيمان .. كل عام وأنت بخير

حزن في مدرسة وصفي التل بالعقبة بعد وفاة المعلم الخضيري

اعتداءات على المياه في أم العمد لتزويد مزارع وبرك - صور

الثلاثاء، 27-09-2022 11:33 ص

السعودية تطلق منصة نسك لخدمة المعتمرين

مكة5


الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الثلاثاء، المنصة الحكومية الموحدة “نسك” (nusuk.sa) لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان إن هدف المنصة هو تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة السعودية 2030.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المنصة تقدم حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

 

الجزيرة 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المتحدث-باسم-الكرملين-ديمتري-بيسكوف-أصيب-بفيروس-كورونا1589302976

بيسكوف: روسيا تبقى مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا

6332b0aa4236044ec36d6016

قديروف: الوضع في خيرسون تحت السيطرة

777

مدير الصحة العالمية: أتلقى الكثير من رسائل التهديد

1

ناسا تعلن عن لحظة اصطدام المركبة الفضائية بكويكب بقصد تحويل مساره - فيديو

6331ad8042360475b54d6b21

ليتوانيا تسلم أوكرانيا 50 مركبة مدرعة من طراز M113

Untitled-1

نواب بريطانيون يطالبون بسحب الثقة من تراس

أخبار متعلقة
Untitled-4-8

المستشار الألماني يستهل جولته الخليجية بزيارة السعودية

السعودية 2

السعودية توضح حول رسوم إصدار بدل فاقد للمقيم

مكة 6

السعودية: 7 أنواع من التأشيرات متاح للحاصلين عليها تأدية العمرة - رابط

6315d4b64c59b7777d1a3eb2

العاهل السعودي يتلقى رسالة من الرئيس الصيني

السعودية3

هزة أرضية في السعودية

مكة5

السعودية توضح آلية الدخول والمغادرة للمعتمرين