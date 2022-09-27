السعودية تطلق منصة نسك لخدمة المعتمرين

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الثلاثاء، المنصة الحكومية الموحدة “نسك” (nusuk.sa) لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وقالت الوزارة في بيان إن هدف المنصة هو تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة السعودية 2030.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المنصة تقدم حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

الجزيرة