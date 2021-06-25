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الجمعة، 25-06-2021 10:13 ص

السعودية تعلن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج

مكة


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها ستعلن اليوم أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج هذ االعام.

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وبحسب ما أكدته الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن أسماء المرشحين سيتم إعلانها اليوم، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية.

 

وكانت الوزارة قد أغلقت مساء الأربعاء الماضي باب التسجيل في المسار الإلكتروني الذي استقبل بحسب ما أعلنته أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين.


في تفصيلات هذا العدد سجل الذكور منه نسبة 59%، أما الإناث فسجلن 41%، في حين كانت أكبر فئة عمرية هي الواقعة بين الـ31 والـ40 عاماً، حيث بلغت نسبتهم 38%، بينما كانت فئة ما فوق الـ 60 عاماً هي الأقل، حيث سجلت 2%.


يشار إلى أن السلطات السعودية كانت قد اتخذت قرارات بقصر حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، محددة العدد بـ60 ألفا، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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