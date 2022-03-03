السعودية تعلن استعدادها للوساطة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

الوكيل الاخباري - أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، استعداد بلاده للوساطة بين أطراف "الأزمة" الروسية الأوكرانية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن سلمان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



ونقلت الوكالة عن بن سلمان قوله: "المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف (..) في إطار دعم الجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي لإنهاء الأزمة (الروسية الأوكرانية) ويحقق الأمن والاستقرار".

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