السبت 06-07-2024
الوكيل الاخباري
 

كنعان: ذكرى الهجرة النبوية تأتي بوقت عصيب على أهلنا في فلسطين

جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي "مشبوه" بكريات شمونة

تعميم هام بشأن المركبات الكهربائية في الاردن

استشهاد الصحفي أمجد جحجوح وزوجته الصحفية وطفلهما

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

اندلاع حريق بمنطقة زراعية شمال إسرائيل

صدمة في مصر .. وفاة لاعب كرة قدم مشهور بأزمة قلبية

وصول الدفعة الـ 18 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين من غزة إلى أبوظبي لتلقي العلاج

السعودية تعلن الأحد بداية العام الهجري الجديد 1446

4 سكريات آمنة لمرضى التهاب المفاصل

السبت، 06-07-2024 09:34 ص

السعودية تعلن الأحد بداية العام الهجري الجديد 1446

السعودية


الوكيل الاخباري - أعلنت المملكة العربية السعودية -يوم الجمعة- أن غدا الأحد هو بداية العام الهجري الجديد 1446، وأعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية في بيان لها مساء الجمعة أن اليوم السبت هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445 ويوم الأحد الموافق 7/7/2024 هو غرة شهر محرم لعام 1446.

اضافة اعلان


وأصدرت المحكمة العليا السعودية بيانا أشار إلى عدم رؤية هلال شهر محرم لعام 1446، وأن يوم السبت هو المكمل لشهر ذي الحجة (30 يوما)، وأن يوم الأحد هو غرة شهر محرم لعام 1446.


وفي الشريعة الإسلامية، يعتمد تحديد مطالع الشهور الهجرية على مبدأ "الرؤية"، أي أنه يُرصد الهلال الجديد مباشرة بعد غروب يوم الرؤية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6688e5e4423604492f285fea

بيسكوف: الساسة الغربيون لم يتواصلوا مع الكرملين لبحث السلام في أوكرانيا

6688d0934c59b774a21c5c5d

بوتين يهنئ بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران

6688dae74c59b7713f0daf53

الدفاعات الروسية تسقط 8 مسيرات أوكرانية غربي البلاد

حزب الله

حزب الله يستهدف مربض مدفعية الفرقة 91 في بيت هيلل

images

اندلاع حريق بمنطقة زراعية شمال إسرائيل

6687e1c54236043611620422

تشارلز الثالث يعيّن كير ستارمر رئيسا للوزراء في بريطانيا

أخبار متعلقة
sdadsadlllcdwed09e332r

خادم الحرمين الشريفين يمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 50 مقيما

271471

السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

8_news_1708413590

السعودية: ضبط 13445 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع

667937144c59b749de0e0c74

مصر.. القبض على المئات من المتسببين في وفاة الحجاج بالسعودية

١

وفاة قاض كبير على جبل عرفــات من مصر

١

وفاة سيدة مصرية وابنتها على جبل عرفات