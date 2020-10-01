الخميس 01-10-2020
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الخميس، 01-10-2020 04:10 ص

السعودية تُعلن خفض الإنفاق العام

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الوكيل الاخباري - قالت المملكة العربية السعودية في بيان إنها تعتزم خفض الإنفاق 7.5 بالمئة في ميزانية العام القادم إلى 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار) لكنها تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو مع تحسن إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

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ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكماشا اقتصاديا جراء الجائحة وتدني أسعار الخام وتخفيضات إنتاج النفط، ويعقب انخفاضا كبيرا في الإيرادات هذا العام.


وتتوقع الرياض أن يبلغ عجز الميزانية 12 بالمئة للعام 2020، وانخفاضه إلى 5.1 بالمئة في العام القادم، حسبما أظهرته الوثيقة المنشورة الأربعاء.

 

المصدر - الحرة 


 




 

 


 

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