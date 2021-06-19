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السبت، 19-06-2021 03:52 م

السعودية تعلن شروط المَحرَم لموسم الحج

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لا يمكن إضافة الخال أو العم كمَحرَم، للراغبات في الحج ممن بادرن بالتسجيل في المسار الإلكتروني لأداء مناسك الحج لهذا العام.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الوزارة قولها إنه "لا يتاح إضافة مَحرَم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن)"، معللة ذلك بإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب.

وكشفت أنه لا يتم قبول بيانات المَحرَم إلا إذا كان مسجلا في البوابة الإلكترونية للراغبين بالحج، وأنه "لا استثناء للشخص غير المتقدم لتسجيله كمَحرَم"، مشددة على أن التسجيل متاح لجميع المقيمين والمواطنين ممن لم يقوموا بالحج آخر 5 سنوات، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

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وفي حال تسجيل المرأة لرغبتها في الحج دون مَحرَم، ورغبتها بالتعديل وإضافة مَحرَم مسجل بطلب مستقل في البوابة الإلكترونية، أفادت وزارة الحج والعمرة أنه "يمكن لها الإضافة وتعديل بيانات المَحرَم ابتداء من 14 ذو القعدة عند ظهور نتائج المقبولين في الحج، إذ سيتم في ذلك التاريخ إعلان التفاصيل عند إتاحة الباقات للحجز والشراء بعد الترشيح للحج".

وأفادت الوزارة أن "تسجيل رغبة الحج تتم فرديا، ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين في نفس طلب التسجيل، فيما يمكن إضافة المرافقين الذين أتموا التسجيل بنجاح في المرحلة الثانية عند اختيار باقة الخدمات"، منوهة أن الباقة "فردية" ولا يمكن لشخصين أو أكثر التسجيل في نفس الباقة.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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