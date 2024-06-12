الأربعاء 12-06-2024
الوكيل الاخباري
 

السعودية تعلن عدد الحجاج الواصلين عبر المعابر

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الأربعاء، 12-06-2024 07:31 ص

السعودية تعلن عدد الحجاج الواصلين عبر المعابر

ددد


الوكيل الاخباري - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية وصول 1.547.295 حاجا خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، حتى نهاية يوم الاثنين.

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وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية بلغ 1.483.312 حاجا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 59.273 حاجا، وقدم 4.710 حجاج عبر المنافذ البحرية.


وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير كافة إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية، التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏


 




 

 


 

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