السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عودة السفير السعودي إلى لبنان، وذلك استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية"واس".



وقالت الخارجية السعودية، إن قرارها يأتي بعد ما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي .

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