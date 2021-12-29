السعودية تعيد فرض الكمامة والتباعد الجسدي في جميع الأماكن بدءا من الغد

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إلزامية وضع الكمامة والتباعد الجسدي في الأماكن المفتوحة والمغلقة والتجمعات والفعاليات، وذلك بدءاً من صباح غد الخميس.
وقالت الوزارة في بيان على "تويتر" ، إنها ستطبق العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين، ودعت السكان لسرعة تلقي اللقاحات أو استكمال الجرعات.
إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات. pic.twitter.com/VfjX30GvI0— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 29, 2021
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