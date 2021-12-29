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الأربعاء، 29-12-2021 12:43 م

السعودية تعيد فرض الكمامة والتباعد الجسدي في جميع الأماكن بدءا من الغد

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إلزامية وضع الكمامة والتباعد الجسدي في الأماكن المفتوحة والمغلقة والتجمعات والفعاليات، وذلك بدءاً من صباح غد الخميس.

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وقالت الوزارة في بيان على "تويتر" ، إنها ستطبق العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين، ودعت السكان لسرعة تلقي اللقاحات أو استكمال الجرعات.


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