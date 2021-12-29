السعودية تعيد فرض الكمامة والتباعد الجسدي في جميع الأماكن بدءا من الغد

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إلزامية وضع الكمامة والتباعد الجسدي في الأماكن المفتوحة والمغلقة والتجمعات والفعاليات، وذلك بدءاً من صباح غد الخميس.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان على "تويتر" ، إنها ستطبق العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين، ودعت السكان لسرعة تلقي اللقاحات أو استكمال الجرعات.





إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات. pic.twitter.com/VfjX30GvI0 December 29, 2021

تويتر +الخليج