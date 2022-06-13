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الإثنين، 13-06-2022 07:20 ص

السعودية تغلق باب التسجيل لحجاج الداخل

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أمس الأحد، عن إغلاق باب التسجيل لحجاج الداخل، مشيرة إلى أن الأولوية هي للمحصن ومن لم يحج سابقاً.

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم ، إن أعداد المتقدمين للحج من داخل السعودية بلغت أكثر من 390 ألفاً ، مضيفة أن اختيار المرشحين سيتم بالقرعة الإلكترونية.


وكانت الوزارة اشترطت على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل، سواء كان مقيماً أو مواطناً، ألا يتجاوز عمره 65 عاماً.


وأعلنت السعودية في التاسع من الشهر الماضي أنها ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء فريضة الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك في زيادة كبيرة لأعداد الحجاج بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.

 

البيان


 




 

 


 

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