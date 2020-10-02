السعودية تفرض ضريبة جديدة على العقارات

الوكيل الاخباري - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس، أمرا ملكيا جديدا بخصوص التوريدات العقارية.

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وبحسب موقع "واس" الرسمي، فقد أصدر الملك أمرا بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.



وأكد الأمر الملكي على رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين وفقا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة (تحدث دوريا) بأسماء المطورين.

المصدر - روسيا اليوم



