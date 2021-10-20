الأربعاء 20-10-2021
الوكيل الاخباري

المطاعم السياحية تقدم بروتوكولا صحيا للحكومة بشأن السماح بالاراجيل

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

وزارة الأشغال تتابع الاستعدادات للتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء

شكوى من ثانوية عنبة للبنين في المزار الشمالي .. والتربية تتابع -صور

روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين

إصابتان إثر حادث سير على طريق إربد الزرقاء

أسعار الذهب الأربعاء 20/ 10/ 2021

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء

الأردن يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال في الأقصى

الأربعاء، 20-10-2021 11:11 ص

السعودية تقرر تأجيل عودة الطلبة الأقل من 12 عامًا للمدارس

السعودية-تقرر-تأجيل-عودة-الطلبة-الأقل-من-12-عامًا-للمدارس-


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم السعودية، يوم الثلاثاء، تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات الأقل من 12 عامًا، التي كانت مقررة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

اضافة اعلان

 

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر، إن التأجيل سيكون "إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم"، دون أن تذكر تاريخًا محددًا للعودة.

 

وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

 

وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

مما أثير ضجة في السعودية بعد خبر تم تداوله عن تأجيل عودة التلاميذ إلى المدرسة.

 

وفي التفاصيل، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خبر تأجيل العودة الحضورية الإلزامية للطلاب والطالبات لمن هم دون 12 عاماً، من دون الكشف عن الأسباب.

 

الخبر أثار حالة من الجدل والهلع بين الأهالي، تخوفاً من عودة أزمة "كوفيد 19" بين الطلاب، وإنتشاره مجدداً في السعودية.

 

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
615634554c59b75fdc13c46a

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إعلان كوريا الشمالية نجاح تجربة صاروخية جديدة

اف

انفجار ضخم في العاصمة كابول وأنباء عن سقوط ضحايا

دمشق

ضحايا وجرحى بتفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين في دمشق

وزيرة

وزيرة الخارجية البريطانية تزور السعودية وقطر هذا الأسبوع

مغرب

المغرب يعلق الرحلات الجوية نحو 3 دول أوروبية

d

ميقاتي : الحكومة باشرت إعداد خطة للتعافي المالي والاقتصادي