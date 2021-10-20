السعودية-تقرر-تأجيل-عودة-الطلبة-الأقل-من-12-عامًا-للمدارس

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم السعودية، يوم الثلاثاء، تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات الأقل من 12 عامًا، التي كانت مقررة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر، إن التأجيل سيكون "إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم"، دون أن تذكر تاريخًا محددًا للعودة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.





مما أثير ضجة في السعودية بعد خبر تم تداوله عن تأجيل عودة التلاميذ إلى المدرسة.

وفي التفاصيل، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خبر تأجيل العودة الحضورية الإلزامية للطلاب والطالبات لمن هم دون 12 عاماً، من دون الكشف عن الأسباب.

الخبر أثار حالة من الجدل والهلع بين الأهالي، تخوفاً من عودة أزمة "كوفيد 19" بين الطلاب، وإنتشاره مجدداً في السعودية.

المصدر - الفن