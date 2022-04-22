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الجمعة، 22-04-2022 11:19 ص

السعودية تكشف أعداد وحصص الحجاج للدول كافة

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الوكيل الاخباري - أقرت وزارة الحج والعمرة السعودية نسب وأعداد الحجاج للدول كافة، حيث سيبلغ مجموع عدد حجاج الخارج 850 ألف نسمة أي ما يشكل 85٪؜ من المجموع الكلي الذي أقرته الوزارة مؤخرا والذي يبلغ مليون حاج فقط سيؤدون فريضة الحج لهذا العام 1443هـ.

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وكشفت صحيفة عكاظ، أن الحصة المخصصة لقدوم الحجاج من كل جهة ستكون بنسبة 45.2٪؜ من الحصة الكلية المقررة لها من قبل وهو ما سيشكل مجموع حجاج الخارج كافة.


وجاءت أعداد الحجاج الإندونيسيين كأعلى عدد حجاج من المتوقع قدومهم لهذا العام حيث سيبلغ عددهم 100 ألف و51 حاج تليها باكستان بعدد 81 ألف و132 حاج، في حين جاءت أنغولا الأقل في العدد بمجموع حجاج يبلغ 23 حاج فقط، أما فيما يخص الدول العربية فقد جاءت جمهورية مصر العربية في صدارة الدول من حيث عدد الحجاج القادمين حيث سيبلغ عدد الحجاج القادمين منها 35 ألف و375 حاج لموسم هذا العام.


وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم. واهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية، وفق وسائل إعلام سعودية.


وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن موسم حج هذا العام سيكون وفقًا للضوابط التالية:


1. يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.
2. يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.
وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.


 




 

 


 

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