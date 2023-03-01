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الأربعاء، 01-03-2023 09:14 ص

السعودية تكشف عن المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير وتعزيز الأمن الغذائي

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الوكيل الاخباري -أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودي أحمد العيادة، أن محصول الدخن هو المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير ما يساعد العالم في حل جزء كبير من احتياجاته الغذائية.اضافة اعلان


وخلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بمقرها بالرياض، احتفاء بانطلاق السنة الدولية للدخن 2023، التي أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأن يكون العام الحالي 2023 السنة الدولية للدخن، قال العيادة إن "محصول الدخن بما له من مميزات بيئية وزراعية وغذائية، هو المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير في المستقبل، من حيث الأصناف، المعاملات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده وصناعته التحويلية؛ ما يساعد العالم في حل جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للإنسان والحيوان".

وأشار إلى أن "المملكة توجد بها مساحات كبيرة صالحة لزراعة الدخن غرب وجنوب غرب المملكة السعودية في المنطقة الممتدة من المدينة المنورة شمالا، وحتى الحدود الجنوبية للمملكة جنوبا، والدخن يزرع في 5 مناطق هي: المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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