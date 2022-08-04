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السعودية تكشف قيمة غرامة تأخير إصدار "هوية مقيم"

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الخميس، 04-08-2022 09:22 ص

السعودية تكشف قيمة غرامة تأخير إصدار "هوية مقيم"

السعودية


الوكيل الاخباري - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن غرامة تأخير إصدار "هوية مقيم" هي 500 ريال وتفرض بعد 90 يوماً من تاريخ الدخول للمملكة.

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وأوضحت الجوازات، أنه يتم إصدار «هوية مقيم» للعامل عبر منصة «أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل، بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتمكين المستفيد من إتمام الإجراء.


وكانت الجوازات قد مكّنت صاحب العمل من إصدار وتجديد «هوية مقيم» لمن هم تحت كفالته إلكترونيا بشكل ربع أو نصف سنوي عبر منصتي «أبشر أعمال» و«مقيم».


وكشفت أن هذه الآلية ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات بحسب حاجته لمدد متفاوتة، إما لـ3 أشهر، أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو لفترة من 12 - 24 شهرا.

 

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