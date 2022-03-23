السعودية تكشف موعد تحري هلال رمضان 2022

الوكيل الإخباري-بدأ العد التنازلي لانطلاق الشهر المعظم ومعه بدأ السؤال حول موعد شهر رمضان 2022 في السعودية بالتحديد، للاستعداد الروحي والمادي للشهر الكريم.

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وكشف الدكتور خالد الزعاق، رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية في المملكة السعودية ، مجموعة من المعلومات عن موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في السعودية.





حيث غرد الزعاق، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن يوم السبت 2 أبريل سيكون غرة الشهر المعظم وموعد شهر رمضان في السعودية 2022.

وكتب: "السبت 2 أبريل سيكون غرة رمضان وعدته 30 يوما، ليكون يوم الإثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر".

وعليه سيكون تحري هلال شهر رمضان المعظم 2022 بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل أي يوم 29 شعبان 1433هـ.



ووفقا لخبراء الفلك السعوديين، من المتوقع أن تكون غرة شهر رمضان 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022 في السعودية، ويبدأ الصوم لمدة 30 يوماً وينتهي عند غروب الشمس يوم الأحد 1 مايو 2022.



العين

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