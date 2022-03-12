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السبت، 12-03-2022 02:50 م

السعودية : تلقي الجرعة الثانية شرط لإعتبار الطفل مُحصن عبر " توكلنا"

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الوكيل الإخباري-تتحول الحالة الصحية للأطفال إلى محصّن بعد تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح فايزر.

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أعلن تطبيق «توكلنا» أن الحالة الصحية للأطفال للفئة العمرية 5 - 11 عاما لا تتحول إلى «تلقى جرعة أولى» بعد التطعيم لأول مرة باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

 

يذكر أن وزارة الصحة قد كشفت أن هناك لقاحين متوفرين للتطعيم في السعودية هما: «فايزر - بيونتيك» بجرعتين، و«موديرنا» بجرعتين، معلنة أن التطعيم بلقاحات كورونا يكون لمن أعمارهم 5 أعوام فأكثر، مشيرة إلى أن الفئة العمرية «5 - 11 عاما» يتم إعطاؤها لقاح «فايزر» على جرعتين بفاصل 3 أسابيع بينهما على الأقل من الجرعة الأولى، أما الفئة العمرية «12 عاما فأكثر» يتم إعطاؤها لقاح موديرنا.


عكاظ

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