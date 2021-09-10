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الجمعة، 10-09-2021 10:57 م

السعودية تمدّد إقامات الوافدين المقيمين في الخارج وتأشيرات الزيارة

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الوكيل الإخباري - باشرت الجهات السعودية المختصة تمديد إقامات الوافدين المقيمين بالخارج وتأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة آليا دون رسوم، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي.

وستستمر تلك الإجراءات آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 30 / 11 / 2021.
ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي في "إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة البلاد للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية".

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وأكدت المديرية العامة للجوازات في البلاد أن "التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات وذلك على النحو التالي: "أولا تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج السعودية في الدول التي يعلق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها ليكون إلى تاريخ 30 / 11 / 2021" و"ثانيا تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة العربية السعودية من الدول التي يعلق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 30 / 11 / 2021".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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