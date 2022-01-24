السعودية: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة

الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 آذار المقبل.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها الحكومة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

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