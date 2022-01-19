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الأربعاء، 19-01-2022 12:32 م

السعودية تنشر شروط التقدم لأداء العمرة

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الوكيل الإخباري-اشترطت السلطات الصحية السعودية على الراغبين بأداء مناسك العمرة الحصول على كل جرعات لقاح التحصين ضد فيروس كورونا المعتمدة في السعودية، وحجز موعد عبر تطبيق "اعتمرنا"، وإدخال البيانات الخاصة على التطبيق بعد تثبيته على الهواتف المحمولة، واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

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كما اشترطت على المعتمرين والزوار التسجيل في منصة "قدوم"، وكذلك تسجيل إثبات اللقاح في منصة "مقيم" قبل دخول الأراضي السعودية.
و"قدوم" هي خدمة إلكترونية تمكن القادمين إلى السعودية من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بجائحة كورونا قبل دخول السعودية بـ 72 ساعة على الأقل؛ تسهيلا لإجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية، أما منصة "مقيم" فهي خدمة تتيح للمواطن والمقيم رفع طلبات إضافة لقاحات كورونا المعتمدة لدى السعودية التي حصلوا عليها من الخارج لمعالجتها وإضافتها في تطبيق "توكلنا". وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، استثنت السلطات الصحية السعودية المحصنين القادمين من خارج البلاد للعمرة بلقاحات "فايزربيونتك - أسترازينيكا – موديرنا – جونسون آند جونسون" المعتمدة لديها من إجراءات الحجر الصحي، على أن يستكمل الوافدون كامل الجرعات قبل الوصول إلى الأراضي السعودية.


ويعد الالتزام بهذه الجرعات المعتمدة كافيا، في حين يعد الحجر الصحي المؤسسي المقدر بـ3 أيام إلزاميا على أولئك الذين استكملوا لقاحات "ساينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين" لمواجهة كورونا وقدموا لتأدية العمرة.


ويترتب على المحصنين بهذه اللقاحات تقديم شهادة فحص مخبري (بي سي آر) قبل يومين من قدومهم، وأخرى بعد 48 ساعة من تاريخ الحجر الصحي المؤسسي للتأكد من سلامتهم، وفقا لوزارة الحج والعمرة.

 

بترا

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