الأربعاء 22-05-2024
الوكيل الاخباري
 

رئيس مجلس النواب الأميركي يدعو نتنياهو لإلقاء كلمة بالكونغرس

سلطان عُمان يبدأ زيارة للأردن اليوم

إعلان الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ 78

نحو 6 آلاف طالب يتقدم لامتحانات "الشامل" النظرية اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

قوات الاحتلال تقتحم مخيم في بيت لحم

10 شهداء بينهم طفل في قصف تجمع لنازحين وسط قطاع غزة

الجامعة الأردنية تعلن نتائج انتخابات مجلس اتحاد الطلبة

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

وفيات الأربعاء 22/ 5/ 2024

الأربعاء، 22-05-2024 07:25 ص

السعودية تنفيذ حكم القتل بحق شخص أقدم على فعل خطير

السعودية 4


الوكيل الاخباري - نفذت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء، حكم القتل بأحد الجناة على ارتكابه جريمة مهددة للأمن الوطني.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، إنه تم تنفيذ الحكم بحق الجاني محمد نبيل بن محمد آل جوهر، وهو سعودي الجنسية.


وأشارت إلى أنه أقدم على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني، تمثلت في انضمامه لتنظيم إرهابي يستهدف قتل رجال الأمن، وإطلاق النار على مراكز الشرطة، والنقاط والدوريات الأمنية، وقيامه بأدوار مع عناصر هذا التنظيم من أجل تنفيذ تلك الأعمال الإرهابية.


وأضاف البيان أنه "تمت إحالة الجاني إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، فيما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق المذكور، ونُفذ حُكم القتل يوم الثلاثاء بالمنطقة الشرقية".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خ

رئيس مجلس النواب الأميركي يدعو نتنياهو لإلقاء كلمة بالكونغرس

main_image664cac1774f13

إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه موقع إسرائيلي

664cb282dd366

ولي العهد السعودي يوضح حول صحة الملك سلمان

علم_لبنان__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

لبنان: اشتعال شاحنة تحمل 304 مسدسات مهربة من تركيا

222

انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران

222

فيديو.. وصول جثمان الرئيس الإيراني الراحل إلى طهران

أخبار متعلقة
Salman_bin_Abdull_aziz_December_9,_2013 (1)

الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يخضع لفحوصات بعد ارتفاع درجة حرارته

999

السعودية: مائة ألف ريال غرامة الحج بلا تصريح

66337c564c59b755a506fd9f (1)

السعودية : مصرع شخص وفقدان آخر إثر سيول جارفة

226937 (1)

فيديو - أمطار كثيفة وتعليق للدراسة في بعض مناطق السعودية

11

السعودية تصدر بيان بشأن حادثة الطائرة أمس

Doc-P-1191804-638496494244992675-780x470

للمصريين .. غرامة بالآلاف أوحرمان من دخول السعودية لـ10 سنوات بهذه الحالة