السعودية تنفيذ حكم القتل بحق شخص أقدم على فعل خطير

الوكيل الاخباري - نفذت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء، حكم القتل بأحد الجناة على ارتكابه جريمة مهددة للأمن الوطني.

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وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، إنه تم تنفيذ الحكم بحق الجاني محمد نبيل بن محمد آل جوهر، وهو سعودي الجنسية.



وأشارت إلى أنه أقدم على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني، تمثلت في انضمامه لتنظيم إرهابي يستهدف قتل رجال الأمن، وإطلاق النار على مراكز الشرطة، والنقاط والدوريات الأمنية، وقيامه بأدوار مع عناصر هذا التنظيم من أجل تنفيذ تلك الأعمال الإرهابية.



وأضاف البيان أنه "تمت إحالة الجاني إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، فيما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق المذكور، ونُفذ حُكم القتل يوم الثلاثاء بالمنطقة الشرقية".

