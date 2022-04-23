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السبت، 23-04-2022 11:31 ص

السعودية توجه نصائح وتحذيرات للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

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الوكيل الإخباري-وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية ، نصائح للمعتمرين خلال العشر الاواخر من رمضان ، كما ووجهت امور يجب تجنبها في الحرم المكي حرصا على عمرة امنه وراحة جميع المعتمرين . 

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وقالت الوزارة عبر تويتر ، أن من النصائح للمعتمرين خلال العشر الاواخر : عدم الاطالة بمحاذاة الحجر الأسود ، وانه بعد انهاء الطواف تكون الصلاة خارج صحن الطواف ، وعدم ارباك المعتمرين بمعاكسة اتجاه الطواف .

 

كما وأضحت في وقت سابق أمور يجب على المصلي تجنبها في الرحاب الطاهرة وهي : حجز الأماكن وجلب الامتعة الكثيرة ، والنوم بين المصلين ، الجلوس في الممرات ، والوضوء في الأماكن غير المخصة لذلك .

 




 

 


 

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