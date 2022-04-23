السعودية توجه نصائح وتحذيرات للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

الوكيل الإخباري-وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية ، نصائح للمعتمرين خلال العشر الاواخر من رمضان ، كما ووجهت امور يجب تجنبها في الحرم المكي حرصا على عمرة امنه وراحة جميع المعتمرين .
وقالت الوزارة عبر تويتر ، أن من النصائح للمعتمرين خلال العشر الاواخر : عدم الاطالة بمحاذاة الحجر الأسود ، وانه بعد انهاء الطواف تكون الصلاة خارج صحن الطواف ، وعدم ارباك المعتمرين بمعاكسة اتجاه الطواف .
هنيئًا لك أداء العمرة في #رمضان #معتمرون_آمنون #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/CWGTJRkPjB— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 22, 2022
كما وأضحت في وقت سابق أمور يجب على المصلي تجنبها في الرحاب الطاهرة وهي : حجز الأماكن وجلب الامتعة الكثيرة ، والنوم بين المصلين ، الجلوس في الممرات ، والوضوء في الأماكن غير المخصة لذلك .
تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال #معتمرون_آمنون #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/dFR7cowGCd— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 21, 2022