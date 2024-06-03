السعودية.. توجيه من الملك سلمان بخصوص الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن

الوكيل الإخباري- وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق اسم الأمير الراحل والشاعر، بدر بن عبدالمحسن، على إحدى طرق مدينة الرياض، وفقًا لقناة "الإخبارية" الرسمية.

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وجاء التوجيه بناءً على ما رفعه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.



وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تأتي "تقديرًا للدور الوطني الفاعل للأمير الراحل وتثمينًا لتجربته الشعرية التي تمثل مدرسة فريدة جددت القصيدة النبطية وكان لها أثر بالغ في الأدب السعودي والعربي".



وكان الأمير بدر بن عبدالمحسن، الذي يُعتبر أحد رواد الشعر الخليجي، قد تُوفي الشهر الماضي بعد صراع مع المرض.

سي ان ان