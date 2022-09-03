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السبت، 03-09-2022 09:28 ص

السعودية توضح آلية الدخول والمغادرة للمعتمرين

مكة5


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للمعتمرين القادمين من خارج السعودية الدخول والمغادرة من أي مطار دولي في المملكة السعودية، حيث أنه لا توجد مطارات محددة لقدوم المعتمرين.

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وأوضحت أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، و للمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته.


وأوضحت أنه يمكن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs.


وشددت على أنه يجب لأداء العمرة، إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا» بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا، كما أن التسجيل في تطبيق «اعتمرنا» وإصدار تصاريح العمرة يلزم وجود تأشيرة فعالة لدخول السعودية.

 

البيان


 




 

 


 

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