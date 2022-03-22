السعودية توضح حول تحويل تأشيرة زيارة إلى اقامة

الوكيل الإخباري-في الوقت الذي تزعم فيه حسابات على منصات التواصل الإلكتروني قدرتها على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بمقابل مالي، جددت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه غير مسموح تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة رسمية.

اضافة اعلان



وأكدت الجوازات ردًا على «عكاظ»، أن ما يدار حول إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة «لا أساس له من الصحة»، وأن الجهات المختصة في السعودية، تعليماتها لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة.







وبينت أنه حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.



وأشارت «الجوازات السعودية» إلى أن النظام لا يسمح لمن قدم بتأشيرة زيارة عائلية بالعمل، ومن يرتكب ذلك يعد مخالفًا.



من جهته، حذر المستشار القانوني في السعودية سيف بن أحمد الحكمي، من الممارسات التي يقوم بها محتالون عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف الاحتيال والنصب وأكل الأموال بالباطل عبر مزاعم كاذبة تخالف النظام وتعرض مرتكبها للعقاب.





وقال: «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام».