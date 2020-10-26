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الإثنين، 26-10-2020 11:13 ص

السعودية توضح ضوابط العمرة للقادمين من الخارج

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الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، ضوابط تقديم الخدمات للمعتمرين القادمين من الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة.

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ومن المقرر بدء استقبال المعتمرين من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.


وأكدت الوزارة، أن "المملكة تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية اعتبارا من أول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".


وأوضحت الوزارة، أن "بروتوكولات استحقاق العمرة تتضمن أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة، وفقا لاشتراطات وزارة الصحة".


كما اشترطت الوزارة، "تقديم المعتمر شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية، تثبت خلوه من فيروس كورونا المستجد، جرى إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة".


ويجب على المعتمر أيضا، "الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق "اعتمرنا".

 



ونوهت، بأن "تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر".


وبينت أن "المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر تشمل (خدمة السكن)، وتشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول للمملكة و (خدمة النقل)، بين المنافذ والسكن وخدمة التأمين الشامل، وخدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائدا مرشدا لكل مجموعة".


مسؤوليات شركات العمرة


كشفت وزارة الحج والعمرة، "مسؤوليات شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين تختص بتوعية معتمري الخارج بالإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم سالمين"،
 وأيضا، أن "تتحقق شركة العمرة من صحة كافة بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر المدخلة بنظام العمرة، وإدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ 24 ساعة كحد أقصى، مع إدخال بيانات تذاكر الطيران المؤكدة لكل معتمر وبيانات السكن".

 



وأكدت، أن "الوكيل يتحمل بالتضامن مع شركة العمرة السعودية مسؤولية سلامة هذه البيانات، وما قد ينشأ من التزامات نتيجة عدم صحتها وإخطار المعتمرين بالعزل الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون".


وطالبت الوزارة شركات العمرة السعودية، "تقسيم معتمري الخارج لمجموعات وتشتمل كل مجموعة على (50 معتمرا) بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائدا مرشدا لكل مجموعة، وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات (الطيران والسكن والنقل) متزامنا مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في "اعتمرنا" المخصص لمعتمري الخارج".


وشددت الوزارة، أن شركة العمرة السعودية مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر (سكن، نقل خدمات ميدانية، تأمين، إعاشة) والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة.

وأشارت إلى أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية والجهات المعنية على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، واشتراطات الدول التي يقدم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة، واعتماد مقدمي الخدمات (الفنادق وشركات النقل) المؤهلين وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي.

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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