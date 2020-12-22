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الثلاثاء، 22-12-2020 01:16 م

السعودية.. توقعات بأسبوع ممطر والدفاع المدني يحذر

riyadh-reuters


الوكيل الاخباري - توقع خبير في الأرصاد أن تشهد مناطق واسعة من السعودية حالة مطرية لمدة أسبوع، فيما دعا الدفاع المدني المواطنين إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.

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وقال علي الحربي المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس: "متوقع حالة مطرية تشمل مناطق واسعة من مملكتنا الحبيبة ابتداء من هذا اليوم (الثلاثاء) وحتى منتصف الأسبوع القادم".


وأضاف أن الأجواء الممطرة يتوقع أن تشمل مناطق: "جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وشمال الرياض، والشمالية والشمالية الشرقية وجنوب تبوك وجنوب شرقها".

في سياق متصل، نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، على مناطق واسعة من البلاد، ابتداء من اليوم الثلاثاء.


وقالت إن "مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية) ستتأثر بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).


ودعت المديرية العامة المواطنين والمقيمين "إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم".


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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