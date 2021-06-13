السعودية: توقيف موظفين في وزارتي الدفاع والداخلية

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأنها أوقفت 136 مواطنا ومقيما بينهم موظفون بالدفاع والداخلية والصحة والعدل.

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وأشارت الهيئة إلى أنها باشرت خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 136 مواطنا ومقيما.





وأوضحت أنه من بين المواطنين والمقيمين الذين تم إيقافهم، موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لافتة إلى أنه تم توقيفهم لتورطهم في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.



وكشفت الهيئة أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وأضافت "لحماية المال العام والحفاظ عليه، ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني، والبريد الإلكتروني، والفاكس".



المصدر: روسيا اليوم



