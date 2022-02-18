السعودية... حقيقة العمل 4 أيام فقط في الأسبوع

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الموارد البشرية في السعودية، حقيقة الأنباء المتداولة، بشأن تغيير نظام العمل إلى 4 أيام فقط في الأسبوع.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "لا صحة لما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم الوزارة دراسة موضوع تقليص أيام العمل"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.



وأضاف البيان أن "ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل وتقوم بمراجعة دورية للأنظمة المعمول بها بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات ".



يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، كان قد رد على أنباء بشأن وجود نية إلى تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل.

سبوتنيك عربي







