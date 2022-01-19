السعودية.. خبير مناخ يحذر من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو البلاد

الوكيل الإخباري-كشف أستاذ المناخ السعودي، عبد الله المسند، عن موعد دخول أبرد كتلة هوائية في هذا الشتاء حتى الآن، للمملكة السعودية، محذرا من "التنزه البري".

اضافة اعلان

وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال عبد الله المسند: "اليوم المرتفع الجوي "H" يأخذ مكانه متربعا فوق أجواء السعودية، عبر كتلة هوائية معتدلة البرودة، بسبب تغير مهب الرياح لمرور منخفض جوي متوسطي فوق الشام، وبعد مرور المنخفض يفتح المجال لكتلة هوائية هي الأبرد في هذا الشتاء حتى الآن، وذلك يومي الجمعة والسبت".

وأضاف المسند: "اليوم متوقع أن تنشط الرياح السطحية الغربية، وقد تثير بعض الغبار على الأجزاء الشمالي في منطقتي الجوف والحدود الشمالية..أمس كانت درجة الحرارة أقل من معدلها السنوي في النصف الشمالي للسعودية من 1-6 درجات مئوية".

#الحدود_الشمالية.



* أمس كانت درجة الحرارة أقل من معدلها السنوي في النصف الشمالي للسعودية من 1-6 درجات مئوية. * اليوم متوقع أن تنشط الرياح السطحية الغربية، وقد تثير بعض #الغبار على الأجزاء الشمالي في منطقتي #الجوف * أمس كانت درجة الحرارة أقل من معدلها السنوي في النصف الشمالي للسعودية من 1-6 درجات مئوية. pic.twitter.com/N46UFb8LDW January 19, 2022

وتابع محذرا: "يفضل إلغاء التنزه البري (الكشتات) يومي الجمعة والسبت للعوائل على الأقل لدواعي شدة البرد القارس، وعلى قولة أهل الشام: "بكانون كِنّ في بيتك، وكثر من حطبك وزيتك"..سيما وأن الصفر المئوي قد يصل حتى أطراف شمالي الربع الخالي فجر السبت، ودونك خريطة الصفر المئوي فجر الجمعة والسبت".







وعلى قولة أهل الشام: "بكانون كِنّ في بيتك، وكـثر من حطبك وزيتك"



سيما وأن الصفر المئوي قد يصل حتى أطراف شمالي

ودونك خريطة الصفر المئوي فجر الجمعة والسبت. ⚠️يُفضل إلغاء التنزه البري (الكشتات) #الجمعة #السبت للعوائل على الأقل لدواعي شدة البرد القارس،وعلى قولة أهل الشام: "بكانون كِنّ في بيتك، وكـثر من حطبك وزيتك"سيما وأن الصفر المئوي قد يصل حتى أطراف شمالي #الربع_الخالي فجر السبتودونك خريطة الصفر المئوي فجر الجمعة والسبت. pic.twitter.com/fjnyZGxf6b January 19, 2022

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة