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الأربعاء، 19-01-2022 11:12 ص

السعودية.. خبير مناخ يحذر من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو البلاد

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الوكيل الإخباري-كشف أستاذ المناخ السعودي، عبد الله المسند، عن موعد دخول أبرد كتلة هوائية في هذا الشتاء حتى الآن، للمملكة السعودية، محذرا من "التنزه البري".

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وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال عبد الله المسند: "اليوم المرتفع الجوي "H" يأخذ مكانه متربعا فوق أجواء السعودية، عبر كتلة هوائية معتدلة البرودة، بسبب تغير مهب الرياح لمرور منخفض جوي متوسطي فوق الشام، وبعد مرور المنخفض يفتح المجال لكتلة هوائية هي الأبرد في هذا الشتاء حتى الآن، وذلك يومي الجمعة والسبت".

 


وأضاف المسند: "اليوم متوقع أن تنشط الرياح السطحية الغربية، وقد تثير بعض الغبار على الأجزاء الشمالي في منطقتي الجوف والحدود الشمالية..أمس كانت درجة الحرارة أقل من معدلها السنوي في النصف الشمالي للسعودية من 1-6 درجات مئوية".



 

روسيا اليوم

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