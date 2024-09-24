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الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون
التعليم العالي : إرسال نتائج القبول الموحد عبر رسائل نصية
فصل الكهرباء من 9:30 صباحا وحتى 4 عصرا عن مناطق غداً - اسماء
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الزراعة: موسم الزيتون مبشر وسعر التنكة من 80 إلى100 دينار
ترجيح صرف مستحقات العاملين في الانتخابات قبل نهاية أيلول
ضرب شقيقته حتى الموت في إربد
فلسطين
فلسطين
14 شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة
1200 معتقل من غزة في سجن "النقب" يواجهون التعذيب والتنكيل
شرطة الاحتلال تعتقل صيدلياً فلسطينياً بسبب خاتم !
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كاف يتخذ قرارا جديدا بشأن مواعيد دوري الأبطال والكونفيدرالية
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أخبار الشركات
أجهزة Neo QLED وQLED 2024 من سامسونج تُحقق إنجازاً بارزاً في مجال الترفيه المنزلي
إعلان توظيف صادر عن الأردنية للطيران
زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان
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