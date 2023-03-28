الأربعاء 29-03-2023
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الثلاثاء، 28-03-2023 10:57 ص

السعودية: رئاسة الحرمين تُفعّل مبادرة "خدام الحرم"

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الوكيل الإخباري - فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية في السعودية، مبادرة "خدام الحرم" لتقديم خدمة دفع العربات المجانية التطوعية لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في الطواف والمسعى.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك "ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، والتي تأتي في عامها الثامن تحت شعار (من الوصول إلى الحصول)".

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وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التطوعية مدير عام الإدارة العامة لتنسيق التطوعية عادل بن رجا الله أن "المبادرة تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق شروط وضوابط العمل التطوعي لتقديم كافة الخدمات التطوعية والتسهيلات الممكنة اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في البرامج التطوعية بالمسجد الحرام".


وتأتي مبادرة "خدام الحرم" لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في العمل التطوعي والخيري.

 

البيان

 




 

 


 

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