السعودية ستلغي تأشيرة الدخول للمقيمين بدول الخليج

الوكيل الإخباري- ذكر تقرير إخباري خليجي أن السعودية بصدد إلغاء تأشيرة الدخول للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة ستزيد من عدد الزوار للمملكة.



ونقل موقع ”ترندز“ ومقره دبي عن مصادر وصفها بالمطلعة في وزارة السياحة السعودية أن مسودة المخطط الجديد جاهزة وسيتم الإعلان عنها رسميًّا في الأيام القليلة المقبلة.

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وقالت المصادر إنه بموجب ”مخطط التأشيرة الجديد، سيتم السماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم تأشيرة إقامة وعمل سارية، بالدخول إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الأعمال والسياحة والعمرة“.



وأوضحت المصادر المطلعة، وفقًا للتقرير، أن مسودة الخطة الجديدة جاهزة وسيتم الإعلان عنها رسميًّا قريبًا.



وشرح التقرير أن مخطط التأشيرة سيسمح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم تأشيرة إقامة وعمل سارية صادرة عن سلطات الهجرة في الإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر، بالدخول إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الأعمال والسياحة والعمرة، باستثناء أداء فريضة الحج.

إرم