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الإثنين، 15-11-2021 08:09 م

السعودية.. شدة الأمطار اقتلعت الأشجار وأتلفت المركبات

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الوكيل الإخباري - تسببت الأمطار التي هطلت على محافظة جدة في السعودية في سقوط عدد من الأشجار في أحياء متفرقة منها النسيم والسليمانية وعدد آخر من الأحياء الشمالية، فيما تسببت في إتلاف بعض المركبات نتيجة الرياح الشديدة المصحوبة بالمياة الغزيرة. 

وبحسب صحيفة المدينة توقع الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني استمرار الحالة المطرية على سواحل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبوك، إلى جانب الأجزاء الداخلية لهذه المناطق، اليوم الاثنين ، وبيَّن أن المركز يعمل على تحديث معلوماته على مدار الساعة حول تأثير الحالة المطرية على مناطق ومحافظات المملكة، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية إلى الغد.

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المصدر - البيان 

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