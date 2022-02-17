السعودية: ضبط نحو 16 مليون حبة مخدرة منذ بداية 2022

الوكيل الاخباري - قالت السلطات السعودية إن الجهات المعنية أحبطت محاولة تهريب وترويج قرابة 16 مليون حبة مخدر، خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن أكثر من 335 ألف حبة كانت تضبط يومياً. اضافة اعلان





ووفقاً لما نشرته صحيفة "الوطن" المحلية، الخميس، أن أجهزة مكافحة المخدرات وغيرها من أجهزة الدولة ضبطت قرابة 15.918.517 حبة مخدرة منذ بداية 2022.



وأوضحت الصحيفة أن السلطات كانت تضبط ما يصل إلى 338.691 حبة يومياً.



وبينت أن أكثر المخدرات التي تضبط في عدد من مدن المملكة تتمثل في حبوب الكبتاغون، وكذلك الحشيش ومادة الميثامفيتامين.



وسجلت الجهات الأمنية إحباط تهريب ما يعادل 8642 كيلوغراماً من الحشيش المخدر منذ بداية العام 2022.



وأمس الأربعاء، قالت وزارة الداخلية السعودية إنها أحبطت محاولة تهريب وترويج 1,245,321 قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على المتهمين بمنطقتي الرياض وتبوك.

الوطن السعودية