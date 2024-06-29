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السعودية: ضبط 13445 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع

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السبت، 29-06-2024 02:15 م

السعودية: ضبط 13445 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع

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الوكيل الإخباري- أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 14 - 1445/12/20 الموافق 20 - 2024/6/26، عن ضبط 13,445 مخالفًا، منهم 8,763 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,230 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1,452 مخالفًا لنظام العمل.

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وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 1,063 شخصًا، حيث كان 36% منهم يمنيون من الجنسية اليمنية، و62% إثيوبيون من الجنسية الإثيوبية، و2% من جنسيات أخرى.

 

كما تم ضبط 66 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، وتم ضبط متورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.


عكاظ


 




 

 


 

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