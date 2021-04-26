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الإثنين، 26-04-2021 10:00 م

السعودية.. ضوابط جديدة للعمرة و الصلاة في الحرم المكي

العمره


الوكيل الإخباري - شددت وزارة الحج والعمرة السعودية ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، منعت بموجبها الأطفال من أداء الصلاة في الحرم المكي والعمرة.

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وأوضحت الوزارة أن "الضوابط تتمثل في إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا)، و(توكلنا)".


وأضافت: "اشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعاف)".


وشددت الوزارة على "عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ومنع اصطحاب الأطفال".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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