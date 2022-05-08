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الأحد، 08-05-2022 07:58 ص

السعودية.. "عاصفة الليل" أشعلت الحرائق وحطمت أعمدة الكهرباء

حسا


الوكيل الإخباري - أشارت مصادر إعلامية سعودية إلى أن عاصفة قوية هبت على محافظة الأحساء في وقت متأخر من ليل أمس، تسببت في تحطم أعداد من أعمدة الكهرباء والإنارة.

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ونقلت المصادر أن أشجارا كثيرة تضررت في حي الأمراء غرب مدينة المبرز، وحي الغسانية على امتداد شارع الظهران وفي مناطق مختلفة من الواحة، الأمر الذي تسبب في اشتعال حرائق على طرق زراعية، من دون خسائر في الأرواح، وفقا لصحيفة عكاظ.


وقال شهود عيان: "العاصفة اشتدت قوتها بعد منتصف الليل، وفي هذا التوقيت تشهد الشوارع قلة في الحركة، إذ إن أغلب السكان في منازلهم، الأمر الذي خفف من الأضرار البشرية حتما، كون أعمدة الكهرباء سقطت مباشرة وسط الشارع الذي يمتد من خلف دوار مكة باتجاه الشمال".


من جهتها، باشرت شركة الكهرباء السعودية عملها في المواقع المذكورة لإعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن، وأشار مصدر مطلع، إلى أنه "تم تأمين سيارات توليد الكهرباء كبديل مؤقت".

 

البيان


 




 

 


 

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