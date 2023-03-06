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الإثنين، 06-03-2023 09:29 ص

السعودية في موازين الثقل العسكري

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الوكيل الإخباري- تحول الجيش السعودي في تاريخه إداريا من مديرية إلى وكالة إلى رئاسة أركان ثم إلى وزارة الدفاع، ويصنف الآن من حيث القدرات في المرتبة الـ 22 في قائمة تضم 145 دولة.

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تصنيف "غلوبال فاير باور" كان أدرج الجيش السعودي مطلع العام الجاري في المرتبة 22 في قائمة نهائية ضمت 145 دولة، فيما حل في المرتبة الثانية عربيا بعد الجيش المصري.

وكانت السعودية قد حلت في المرتبة السادسة في عام 2021 في قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الدفاع في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا.

بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تستورد المملكة العربية السعودية ما يقرب من 80 في المائة من أسلحتها من الولايات المتحدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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